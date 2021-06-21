Юлия Медведева, специально для haqqin.az, Москва 18:24

Принудительная вакцинация, начатая в Москве, расползается по России. Она становится реальностью в большем количестве регионов. На данный момент их 12, но число явно будет расти дальше. Тревожная тенденция намечается в мире – из обязательной вакцинацию хотят сделать принудительной. Последователи этой идеи уверены, что тоталитарными методами и введением фактической сегрегации граждан своих стран действуют исключительно во благо. Но здесь та ситуация, когда административный восторг идет исключительно во вред.

На днях мэр Москвы Сергей Собянин запретил с 28 июня посещение ресторанов и кафе в российской столице без прививки от коронавирусной инфекции нового типа либо антител после перенесенного заболевания, либо свежего отрицательного ПЦР-теста. Сертификаты тестирования или вакцинации должны быть зарегистрированы в государственной базе, проверяться они будут по QR-коду. При этом бумажные справки принимать не будут. Аналогичные правила введены для концертов, спортивных мероприятий и танцплощадок уже с 22 июня. В случае невозможности обеспечить проверку кодов мероприятия будут закрывать. Исключение будет сделано для массовых мероприятий с 500 зрителями и менее. Приехавшие в Москву из других регионов России также должны будут пройти тестирование в столичной клинике, даже если у них имеется отрицательный анализ, который был сдан за пределами города. Правда, иностранцев будут пускать в рестораны и с отрицательным ПЦР-тестом.

На Филиппинах пошли еще дальше. Там наблюдаются высокие темпы распространения коронавируса, но в то же время прививку от него сделали лишь 1,8 процента жителей. Ну вот не верят филиппинцы в вакцины и боятся ими прививаться. Властям уже приходится идти на жесткие меры: так, в столице страны уже объявили о штрафах для отказавшихся от вакцинации. Но президент страны Родриго Дутерте решил пойти еще дальше. На встрече с представителями медицинских организаций разгневанный лидер объявил, что прикажет арестовывать граждан, которые отказываются от прививки: «В этой стране кризисная ситуация, чрезвычайное положение. Если вы не хотите делать прививку, я вас арестую и вколю вакцину вам в задницу… Если вам не сделают прививку, уезжайте с Филиппин. Езжайте в Индию или куда-нибудь в Америку, но пока вы здесь и являетесь потенциальным носителем вируса, сделайте себе прививку». Итак, ситуация сложилась следующим образом: альтернативы вакцинации нет. И не предвидится. Пока 60% населения мира не привьются – ковид в различных своих проявлениях будет вырывать из наших рядов все новые жертвы, в числе которых могут оказаться и родные, и близкие нам люди.

Но наряду с этим человечество оказалось на новой развилке: или осуществлять эту вакцинацию тоталитарными методами, то есть тупо загоняя людей на прививки и делая непривитых людьми второго сорта, или же стимулировать их, в том числе материально. Что для ряда правительств явилось неприятным сюрпризом – лозунгов теперь надо за доверие народа властям, в вопросах, касающихся безопасности вакцинации для населения, придется еще и приплатить. Бюрократия в шоке – от граждан ожидалось «ответственное отношение», а они тут, понимаешь ли, осмеливаются сомневаться. Вариантов реакции при такой ситуации остается только два. Первый - «железной рукой загонять человечество к счастью», то есть сегрегировать население по вакцинационному признаку: привился – человек первого сорта, не привился – второго, живи в своем гетто. Второй – стимулировать вакцинирование экономически. Привился – получи приятные бонусы, которые не ограничивают твои права, а являются своеобразной премией за лояльность к гражданским обязанностям, причем не только от государства, но и от бизнеса. Несколько примеров: в Южной Корее три крупнейшие сети кинотеатров предлагают скидки в 50-60 процентов на билеты посетителям, получившим хотя бы одну дозу прививки от коронавируса. Нужно лишь показать соответствующий сертификат на кассе. В Западной Вирджинии с 20 июня по 4 августа проведут лотерею для вакцинированных, где разыграют… пять сделанных на заказ охотничьих винтовок или пять таких же эксклюзивных дробовиков. Среди других призов - полтора миллиона долларов за первое место и полмиллиона за второе, два пикапа, пять пожизненных лицензий на охоту и рыбалку, а также сертификат на 25 поездок в парки штата по выходным. Кроме того, граждане в возрасте от 12 до 25 лет поборются за две полные четырехгодичные стипендии на обучение в любом вузе штата. В Дубае местный Спортивный совет предоставил вакцинированным жителям бесплатные абонементы в некоторые фитнес-клубы. А в округе Мае Чаем в Таиланде за прививку можно получить... корову. Счастливого обладателя животного, которое стоит примерно 318 долларов, будут каждую неделю случайным образом выбирать из числа привившихся.