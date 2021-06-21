Путин обсудил с Ильхамом Алиевым ситуацию в Карабахе обновлено
Пресс-служба президента Азербайджана сообщила, что 23 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Во время телефонной беседы были рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание уделено активизации работы в трёхстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.
В ходе обсуждения текущих вопросов двусторонней повестки дня Ильхам Алиев и Владимир Путин подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнёрства. Главы государств договорились о продолжении контактов на различных уровнях.
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Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно сообщению, президенты РФ и Азербайджана - Владимир Путин и Ильхам Алиев - обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, отдельно затронув тему восстановления экономических связей и коммуникаций на Южном Кавказе.
"Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. и 11 января с. г." - цитирует ТАСС сообщение.
Отмечается, что лидеры уделили в беседе особое внимание активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.
Как уточнили в Кремле, во время обсуждения текущих вопросов двусторонней повестки дня Путин и Алиев подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства.