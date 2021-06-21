В ходе обсуждения текущих вопросов двусторонней повестки дня Ильхам Алиев и Владимир Путин подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнёрства. Главы государств договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Во время телефонной беседы были рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание уделено активизации работы в трёхстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

* * *

Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, президенты РФ и Азербайджана - Владимир Путин и Ильхам Алиев - обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, отдельно затронув тему восстановления экономических связей и коммуникаций на Южном Кавказе.

"Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. и 11 января с. г." - цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что лидеры уделили в беседе особое внимание активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Как уточнили в Кремле, во время обсуждения текущих вопросов двусторонней повестки дня Путин и Алиев подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства.