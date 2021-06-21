Цены на нефть взлетели
Стоимость нефти Вrent на лондонской бирже ICE поднялась выше $76 за баррель впервые с октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость нефти Вrent на лондонской бирже ICE поднялась выше $76 за баррель впервые с октября 2018 года, свидетельствуют данные торгов.
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