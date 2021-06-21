Грузия заявила о восстановлении нормальных отношений с Украиной

Киев и Тбилиси возвращаются к нормальным отношениям после их осложнения в прошлом году, заявила находящаяся с визитом в Украине президент Грузии Саломе Зурабишвили после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Считаю, что президенты двух стран должны аккуратно относиться к нашим отношениям. Наши отношения возвращаются к норме, которая основана на двух главных принципах – на вековой дружбе между народами и постоянной и плодотворной поддержке суверенитета и территориальной целостности наших стран», – отметила она, передает ТАСС.

Пребывание в Киеве и активная деятельность экс-президента Грузии, главы украинского Исполкома реформ Михаила Саакашвили, заочно осужденного на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением, вызывало недовольство в Тбилиси. Однако 9 апреля 2021 года президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте с ежегодным посланием к народу, призвала срочно вернуть посла в Киев «в знак солидарности» с Украиной.