В соответствии с планом боевой подготовки войск на 2021 год, утвержденным министром обороны, в азербайджанской армии проводятся бригадные командно-штабные учения, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, привлеченные к командно-штабным учениям соединения и части приведены в различные степени боевой готовности, выведены в запасные пункты сосредоточения и районы оперативного предназначения, обеспечено развертывание на территории органов управления.

На каждом этапе учений предусматривается применение войск и органов управления с учетом повышения степени боевой готовности. Особое внимание уделяется взаимодействию подразделений.