Воинская часть нового типа открыта на освобожденных территориях фото; видео
Новая воинская часть Вооруженных сил Азербайджана модульного типа приступила к несению службы на освобожденных территориях, сообщает пресс-служба Министерства обороны в среду.
Согласнбо сообщению, очередной пункт размещения модульного типа введен в эксплуатацию в целях организации служебно-боевой деятельности и обеспечения личного состава надлежащими бытовыми условиями.
Сооружения части модульного типа удовлетворяют все потребности военнослужащих: здесь предусмотрены оружейная комната, общежитие, столовая, кухня и банно-санитарные узлы, сказал на церемонии открытия командир воинского объединения генерал-майор Маис Бархударов.
Также в комплексе созданы служебные помещения для офицеров, медпункт, продовольственный и вещевой склады, часть оснащена электрогенераторами, котельной, здесь созданы надлежащие условия для организации и ведения боевого дежурства и службы войск на высоком уровне. Благодаря закупленному оборудованию личный состав будет бесперебойно обеспечиваться горячим питанием и бытовыми услугами.
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