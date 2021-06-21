В Пекине заявили, что не позволят оторвать Тайвань от «большого Китая»

Пекин не позволит оторвать Тайвань от «большого Китая», заявил министр обороны Китайской Народной Республики Вэй Фэнхэ в видеообращении на Московской конференции по международной безопасности.

«Мы неуклонно защищаем коренные интересы нашего государства. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики, а единство Китая – благородный национальный долг и неудержимая историческая тенденция, не подвергающаяся сомнению», – сказал он, передает РИА Новости.

По его словам, «независимость Тайваня добром не кончится, а вмешательство внешних сил успехом не увенчается. Народно-освободительная армия Китая никогда не позволит оторвать Тайвань от большого Китая».

Кроме того, Фэнхэ заявил, что Китай готов развивать отношения с США, надеется, что они вернутся в нормальное русло: «Китайская сторона готова совместно с американской стороной на поле принципов бесконфликтности, взаимоуважения, сотрудничества и взаимовыгоды укреплять контакты, устранять разногласия, расширять сотрудничество и способствовать здоровому и стабильному развитию китайско-американских отношений».