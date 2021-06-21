Американская военная делегация едет в Турцию

В четверг, 24 июня, американская военная делегация прибудет в Турцию с целью обсудить шаги по обеспечению деятельности международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Как сообщает Anadolu, об этом сказал журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Продолжаются контакты с американской стороной по вопросу сохранения или прекращения военного присутствия Турции в Афганистане. Все усилия направлены на обеспечение безопасности и стабильности афганского народа», - сказал турецкий министр.

Хулуси Акар отметил, что международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле имеет важное значение.

«Продолжение функционирования аэропорта отвечает интересам граждан Афганистана. Ряд стран также прилагают усилия. Решение будет принято с учетом интересов афганского народа, для их безопасности и благополучия. Турецкие военные сейчас присутствуют в Афганистане. Мы не намерены отправлять дополнительные войска. Продолжаем контакты с другими странами. Когда будет принято итоговое решение, будут предприняты необходимые меры, разработан план», - сказал Акар.

Ранее, 17 июня, Белый дом сообщил, что президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе первой двусторонней встречи на полях саммита НАТО (14 июня) договорились по кабульскому аэропорту. Стороны пришли к договоренности о том, что Турция будет играть ведущую роль в обеспечении безопасности кабульского международного аэропорта имени Хамида Карзая после вывода сил НАТО из Афганистана.