Из Азербайджана в Иран экстрадировали 20 заключенных
Сегодня 20 осужденных и отбывающих наказание в Азербайджане иранских граждан экстрадированы на родину через Астаринский погранично-пропускной пункт. Об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, передает Trend.
По словам иранского посла, среди экстрадированных девять женщин. Мусави добавил, что экстрадиция была осуществлена в рамках межгосударственной договоренности по обмену осужденными между Азербайджаном и Ираном.
Экстрадированные будут отбывать оставшуюся часть наказания в иранских тюрьмах.