Две журналистки погибли, 21 человек пострадал в результате аварии с автобусом в Иране, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

По заявлению властей, журналисты, работающие в сфере экологии, направлялись к району у озера Урмия в провинции Западный Азербайджан для написания материала о водоеме.

"В этом происшествии пострадал 21 журналист и, к сожалению, две журналистки скончались", - сообщил глава центра неотложной помощи в провинции Багер Бахрами.

Погибшие журналистки - сотрудницы агентств IRNA и ISNA. Причины аварии пока неизвестны.