Сахиль Бабаев встретился с представителем Европейского банка реконструкции и развития

Состоялась встреча министра труда и социальной защиты Сахиля Бабаева с руководителем Представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане Иваной Фернандес Дуарте, срок деятельности которой в нашей стране закончился, сообщили haqqin . az в пресс-службе министерства .

Министр рассказал об опыте сотрудничества между ЕБРР и Азербайджаном. Он довел до внимания, что на основе документа Стратегии по стране, охватывающей 2019-2024 годы, банк содействует экономической диверсификации, поддержке развития малого и среднего бизнеса и т.д.

Отмечая реформы в сфере труда, занятости, социальной защиты, С.Бабаев проинформировал о мерах по активной занятости, в том числе о работе, проводимой с целью расширения охвата программы самозанятости.

Высоко оценив работу, проделанную И.Ф.Дуарте в период её деятельности в нашей стране, министр пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

И.Ф.Дуарте отметила хорошие впечатления о нашей стране, она выразила уверенность в том, что связи ЕБРР с Азербайджаном и впредь будут постоянно расширяться.