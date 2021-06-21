Пыльцу заподозрили в распространении коронавируса

ТАСС пишет, что весной этого года в мировых СМИ начали появляться сообщения о том, что пыльца растений может способствовать распространению коронавирусной инфекции. Они были связаны с тем, что европейские биологи заметили, что многие локальные вспышки мировой пандемии COVID-19 совпадали по времени с эпизодами цветения различных растений на территории отдельных регионов Европы.

Эти наблюдения вызывали массу споров о том, существует ли на самом деле подобная взаимосвязь и как именно пыльца растений может способствовать распространению SARS-CoV-2. Часть ученых предположила, что она может ослаблять иммунитет и делать легкие более уязвимыми для инфекций, тогда как другие связали этот феномен с тем, что частицы пыльцы могут выступать в качестве "средства доставки" вируса.

Ученые проверили справедливость второй теории, создав реалистичную компьютерную модель цветущей ивы и расположенной рядом с ней группы из нескольких десятков людей, среди которых есть несколько носителей коронавирусной инфекции. Используя эту модель, специалисты просчитали то, как будут взаимодействовать частицы коронавируса и пыльцы, а также проследили за тем, как изменится скорость распространения SARS-CoV-2 при разных концентрациях пыльцы в воздухе и при ее полном отсутствии.

Оказалось, что пыльца значительно ускоряла распространение коронавируса даже в том случае, если скорость движения ветра на улице будет минимальной. В среднем зерна пыльцы позволяют частицам SARS-CoV-2 пролетать больше шести метров после того, как они были выброшены в воздух в результате кашля или чихания зараженных людей. В обычных условиях они пролетают не более двух метров.

В результате этого больные пешеходы должны заметно чаще передавать коронавирус окружающим, чем это происходит при отсутствии пыльцы в воздухе. Как считают ученые, эта особенность взаимодействий частиц пыльцы и вируса может объяснять то, почему некоторые регионы США и Европы, такие как Луизиана и Испания, пережили в прошлом году необъяснимые летние всплески распространения COVID-19.