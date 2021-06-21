Путин предложил Кадырову вновь пойти на выборы главы Чечни

Президент России Владимир Путин предложил главе Чечни Рамзану Кадырову вновь пойти на выборы руководителя региона, которые намечены в республике на единый день голосования 19 сентября, сообщает ТАСС.

В ходе встречи по видеосвязи с Путиным в среду Кадыров отметил, что Чечня полностью готова к проведению выборов. "Как ваш преданный пехотинец, я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ", - обратился глава Чечни к президенту РФ.

"Сделано очень много, предстоит сделать еще больше. Вы в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому я полагаю, что вам нужно идти на выборы, продолжить свою работу", - подчеркнул Путин, пожелав главе Чечни успехов.

Кадыров, в свою очередь, поблагодарил президента РФ за доверие и поддержку.

Прямые выборы главы Чечни и нового состава регионального парламента назначены на единый день голосования 19 сентября. Кадыров ранее заявлял, что намерен принять окончательное решение об участии в выборах после изучения общественного мнения. Ранее в среду участники Всемирного съезда народов Чеченской Республики приняли резолюцию с просьбой к Кадырову выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы главы региона на очередной срок.

Последние выборы главы республики прошли 18 сентября 2016 года.