Азербайджанские летчики уничтожили цели «противника» фото; видео
В турецком городе Конья продолжаются международные летно-тактические учения «Анатолийский орёл – 2021».
Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, участвующий в международных учениях летный состав Военно-воздушных сил Азербайджана, проникнув в воздушное пространство условного противника, успешно выполнил поставленные задачи. Благодаря профессионализму азербайджанских военных летчиков при выполнении задач были уничтожены наземные цели условного противника.
Учения продлятся до 3 июля, отмечается в сообщении.