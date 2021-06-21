23 июня в связи с профессиональным праздником государственных служащих в Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась церемония присяги вновь принятых на постоянную государственную службу сотрудников в формате видеоконференции, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев поздравил участников мероприятия с профессиональным праздником 23 июня. Он заявил, что в результате успешной программы реформ президента Ильхама Алиева система государственной службы в нашей стране постоянно развивается и совершенствуется. Сегодня система государственного управления основывается на принципах обеспечения прав и свобод граждан, организации обслуживания населения и управления на высоком уровне с широким применением современных, инновационных, оптимальных механизмов, достижения удовлетворенности граждан.

С.Бабаев уточнил, что эффективная деятельность государственных служащих всегда высоко оценивается. Он отметил, что за прошедший период 55 сотрудников министерства были награждены государственными наградами, а сегодня президент Ильхам Алиев своим распоряжением наградил медалью «За отличие на государственной службе» еще 10 сотрудников министерства.

Министр заявил, что 720 человек, успешно прошедших собеседования для замещения вакантных должностей государственной службы с 2018 года, были приняты на работу на административные должности в системе министерства.

Начальник отдела Государственной службы и кадровых вопросов министерства Нармин Байрамова довела до внимания результаты процесса приема на работу на вакантные административные должности государственной службы в системе министерства.