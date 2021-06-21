Иран заявляет о готовности США отменить более тысячи экономических санкций

С Ирана вскоре снимут свыше 1 тыс. санкций в экономической сфере, введенных при прежнем президенте США Дональде Трампе, заявил глава администрации иранского президента Хасана Роухани Махмуд Ваези.

Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и снятию санкций США продвинулись далеко вперед, сказал Ваези, передает РИА Новости.

«Согласовано снятие санкций по всем экономическим вопросам. На данный момент достигнуто соглашение в вопросах банков, страхования, нефти и судоходства. Все это уже согласовано. На основе соглашения будет снято около 1040 санкций времен Трампа... Достигнута договоренность об отмене эмбарго в отношении лиц и аппаратов, относящихся к администрации Верховного лидера страны», – добавил Ваези.

В основе переговоров лежат санкции, введенные до президентского срока Трампа в 2015 году, добавил он.