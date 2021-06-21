Евро-2020: Швеция, Испания и Украина – в 1/8 финала

На Евро-2020 завершились матчи в группе «E». В Севилье Испания со счетом 5:0 разгромила Словакию, а в Санкт-Петербурге Швеция одолела Польшу – 3:2.

Таким образом, Швеция и Испания вышли в плей-офф. А вот словаки, занявшие 3-е место, остались за бортом 1/8 финала из-за плохой разницы забитых и пропущенных. Благодаря поражениям Словакии и Польши в плей-офф пробилась третья команда группы «С» - Украина.

Итоговое турнирное положение

1.Швеция – 7 очков, разница мячей 4-2 (3 матча)

2.Испания – 5, 6-1 (3)

3.Словакия – 3, 2-7 (3)

4.Польша – 1, 4-6 (3).

Таким образом, сборная Швеции заняла 1-е место и 29 июня в Глазго сыграет с одной из третьих команд. Испания стала второй и 28 июня встретится в Копенгагене с Хорватией.

Сборная Украины сыграет в 1/8 финала либо со Швецией, либо с победителем группы «F» (Франция, Германия, Португалия, Венгрия).

Таким образом, на данный момент известны следующие пары 1/8 финала:

Уэльс – Дания, Италия – Австрия, Хорватия – Испания.