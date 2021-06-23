Пересчет бюллетеней добавил голосов партии Пашиняна и блоку Кочаряна

Как сообщает пресс-служба армянского ЦИК, в результате пересчета на 65 из 2008 избирательных участков голоса в пользу партии и.о. премьера Армении Никола Пашиняна увеличились на 659 (по предварительным результатам ЦИК на 21 июня, за эту партию проголосовали 687 414 граждан).

Голоса в пользу возглавляемого экс-президентом Армении Робертом Кочаряном блока "Армения" увеличились на 744 (по данным на 21 июня, было 268 300), в пользу блока экс-президента Армении Сержа Саргсяна "Честь имею" - на пять (было 66 647).

Досрочные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, проголосовали 49,4% избирателей от списочного состава. По предварительным итогам подсчета ЦИК всех бюллетеней, партия Никола Пашиняна одержала победу, набрав 53,92% голосов. Блок "Армения" - 21,04%. Сформированный вокруг Республиканской партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партии "Отечество" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна блок "Честь имею" набрал 5,23%, не преодолев необходимый для блоков 7-процентный проходной барьер.