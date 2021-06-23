Иран начал добывать нефть с гигантского месторождения

Иранская офшорная нефтяная компания (IOOC) объявила о начале добычи с гигантского нефтяного месторождения "Асмари" на южном месторождении "Абузар", сообщает Иран.Ru со ссылкой на агентство Shana.

По словам Джавада Ростами, руководителя департамента нефтяной инженерии IOOC, этот успех достигнут впервые в истории разработки месторождения.

Чиновник отметил, что на основе предыдущих исследований и оценки результатов добычи из новой скважины в настоящее время разрабатываются планы по бурению дополнительных скважин для дальнейшей разработки этого пласта, и прогнозируется, что при бурении пяти-восьми новых скважин из этого резервуара можно будет добыть от 6 000 до 10 000 баррелей нефти.

Месторождение "Абузар" расположено в 76 км к юго-западу от острова Харг в Персидском заливе. Его добыча, которая сейчас составляет примерно 200 000 баррелей в день, после переработки направляется по трубопроводу на остров для экспорта. Здесь пробурено 107 нефтяных скважин, из которых 90 находятся в эксплуатации, а остальные простаивают из-за возраста и технических проблем.