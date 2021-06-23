Названа новая опасность хронического стресса

Специалисты из Института медицинских инноваций Университета Кертина рассмотрели ключевые экологические и генетические факторы, которые могут влиять на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось (ось HPA), регулирующую выработку гормона кортизола при стрессе.

Австралийские ученые выявили, что хронический стресс может привести к развитию болезни Альцгеймера. Результаты исследования были опубликованы в журнале Biological Reviews, пишет Health Europa.

Ось HPA – главная нейроэндокринная система, которая регулирует многие процессы в организме, включая пищеварение, иммунную систему, настроение и эмоции, сексуальность, хранение и расход энергии, а также управляет реакциями на стресс.

У пациентов с болезнью Альцгеймера часто отмечают сбой в работе этой системы и, как следствие, повышенный уровень кортизола.

По словам авторов, генетические факторы стресса в рамках оси HPA и других путей могут влиять на работу иммунной системы мозга. Когда нарушения носят регулярный характер, например, в случае хронического стресса, это увеличивает риск деменции и способствует развитию болезни Альцгеймера.

Исследователи описали механизмы, с помощью которых генетические факторы хронического стресса влияют на ось HPA, вызывая воспаление в головном мозге – основную причину нейродегенерации. По мнению ученых, генетические факторы меняют иммунную реакцию клеток мозга и микроглии, что способствует возникновению нейротоксической среды.

Ученые уверены, что их открытие будет способствовать выработке новых рекомендаций по приему глюкокортикоидов для управления стрессом, основанных на индивидуальных особенностях пациентов. Это в итоге поможет снизить риск развития болезни Альцгеймера.