Прошлой ночью в стамбульском квартале Кючюкчекмедже вооруженные мотоциклисты открыли огонь по гражданину Азербайджана, находившемуся за рулем мини-фургона. По информации турецких СМИ, в результате инцидента водитель был тяжело ранен.

Инцидент произошел в 22:00 по местному времени. Водитель небольшого фургона с номерными знаками 34 MM 4083 остановился на красный свет светофора.

«Мы сидели с друзьями в парке. Услышали несколько выстрелов. Прибежав на место происшествия, увидели отъезжающих мотоциклистов. Мы сразу же вызвали полицию и скорую помощь. Водитель был еще в сознании. Рядом сидела женщина, которая не пострадала, но находилась в шоковом состоянии», - рассказал один из свидетелей происшествия.

Информации о потерпевшем пока нет. Полиция также не назвала предварительные мотивы происшествия.