Переводчица Пентагона получила 23 года тюрьмы за шпионаж на "Хезболлах"

Гражданка США работавшая переводчицей на одном из американских военных объектов в Ираке, приговорена к 23 годам лишения свободы за передачу движению "Хезболлах" данных о причастных к операции США, в результате которой был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Об этом сообщается в заявлении Министерства юстиции США.

"Мариам Томпсон... приговорена сегодня к 23 годам тюрьмы за передачу секретной информации о национальной обороне с целью помочь иностранному правительству", - цитирует ТАСС сообщение американского Минюста.

Ранее Томпсон призналась, что с 2017 года поддерживала общение с неким человеком, который, как он утверждал, имеет связи с движением "Хезболлах". Женщина со временем начала испытывать к нему романтические чувства. После убийства Сулеймани в январе 2020 года он обратился к ней с просьбой передать информацию о лицах, которые помогли США выследить и установить местоположение командующего "Аль-Кудс". Согласно признанию женщины, она понимала, что информация будет передана "Хезболлах".

Подсудимая смогла получить доступ к информации об этих источниках разведданных, в том числе к их "настоящим именам, личным данным, позволяющим идентифицировать их, информации об их прошлом и их фотографиям". Она также получила доступ к документам, в которых указывалось, какую именно информацию эти люди передали американским властям.

27 февраля 2020 года Томпсон была арестована ФБР, но к тому моменту успела передать своему сообщнику множество документов, в том числе данные "о личностях по меньшей мере восьми секретных источников разведданных, а также информацию по меньшей мере о 10 целях США".