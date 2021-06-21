Двойное убийство в Лянкяране
В Лянкяране в селе Хавзава Сеймур Ширинов застрелил из ружья сначала своего двоюродного брата, затем внука тети, передает АПА.
Других подробностей кровавого инцидента не приводится.
Проводится расследование.
В Лянкяране в селе Хавзава Сеймур Ширинов застрелил из ружья сначала своего двоюродного брата, затем внука тети, передает АПА.
Других подробностей кровавого инцидента не приводится.
Проводится расследование.
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