Двойное убийство в Лянкяране

В Лянкяране в селе Хавзава Сеймур Ширинов застрелил из ружья сначала своего двоюродного брата, затем внука тети, передает АПА.

Других подробностей кровавого инцидента не приводится.

Проводится расследование.