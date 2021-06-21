В Будапеште играли сборные Португалии и Франции. Эта игра завершилась со счетом 2:2 и стала бенефисом Криштиану Роналду. Он забил два мяча с пенальти и довел количество забитых за сборную голов до 109-ти, побив рекорд иранца Али Даеи.

Всего в матче Португалия – Франция было назначено три пенальти. Помимо Роналду, к точке в конце первого тайма подошел нападающий французов Карим Бензема, реализовавший 11-метровый. Он же забил единственный гол с игры, отличившись на 47-й минуте.

В Мюнхене Германия с трудом спаслась от позора в матче с Венгрией. Здесь тоже команды сыграли вничью 2:2. А ведь до 84-й минуты венгры вели 2:1 и могли оставить немцев на 4-м месте. Спас Германию гол Леона Горецка.

У Венгрии первый гол на 11-й минуте забил Адам Шалаи. На 66-й минуте Кай Хаверц восстановил равновесие, но уже спустя две минуты Андраш Шафер вновь вывел венгров вперед.

Итак, сенсации не произошло. Франция, Германия и Португалия вышли в 1/8 финала.

Итоговое турнирное положение:

1.Франция – 5 очков, разница мячей 4-3 (3 матча)

2.Германия – 4, 6-5 (3)

3.Португалия – 4, 7-6 (3)

4.Венгрия – 2, 3-6 (3).

Таким образом, определились все участники 1/8 финала. С третьих мест в плей-офф вышли Португалия, Чехия, Швейцария и Украина. Финляндия и Словакия также расположились на третьих позициях в своих группах, но из-за низких показателей в 1/8 финала не попали.

Все пары 1/8 финала:

26 июня. Амстердам. 20:00 (время бакинское). Уэльс – Дания.

26 июня. Лондон. 23:00. Италия – Австрия

27 июня. Будапешт. 20:00. Нидерланды – Чехия

27 июня. Севилья. 23:00. Бельгия - Португалия

28 июня. Копенгаген. 20:00. Хорватия – Испания

28 июня. Бухарест. 23:00. Франция – Швейцария

29 июня. Лондон. 20:00. Англия - Германия

29 июня. Глазго. 23:00. Швеция – Украина.