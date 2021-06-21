Четвертьфинал Нидерланды – Дания в Баку? четыре команды, которые могут приехать в Азербайджан
По итогам групповой стадии на Евро-2020 определились четыре команды, две из которых приедут в Баку на четвертьфинал.
3 июля на Бакинском Олимпийском стадионе встретятся победители пар Уэльс – Дания и Нидерланды – Чехия.
Валлийцы и датчане сыграют 26 июня в Амстердаме, а голландцы и чехи – 27 июня в Будапеште.
Если судить по матчам групповой стадии, то фаворитами пар являются Нидерланды и Дания. Впрочем, боевитые валлийцы и чехи вполне способны удивить.