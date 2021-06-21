Ульвия Худиева 01:50

Грузия с 1 июня открыла сухопутные границы с Азербайджаном. А сегодня правительство Грузии объявило о некотором смягчении карантинного режима, в частности отменило ношение масок на открытом воздухе, с 1 июля ликвидируется комендантский час. Целью отмены ковидных ограничений является возрождение пришедшего в упадок из-за пандемии турсектора Грузии, восстановление туристического потока из соседних стран, включая в том числе из Азербайджана.

Однако азербайджанская сторона пока не открывает сухопутные границы с Грузией, решением правительства закрытие сухопутных границ с соседними странами продлено до 1 августа. Вследствие этого и не наблюдается поток отдыхающих из Азербайджана в Грузию. Глава Ассоциации туристического бизнеса Грузии Шота Алавердашвили на днях заявил, что из-за слишком слабого туристического потока большинство отелей в Аджарии пустуют. В Национальной администрации туризма Грузии заявили, что из-за продления азербайджанскими властями срока действия решения о закрытии сухопутных границ одностороннее открытие Тбилиси границ никак не повлияло на число туристов из Азербайджана. Отметим, что в допандемийные времена в эту соседнюю страну летом ежегодно стекались сотни тысяч жителей Азербайджана. В настоящее же время железнодорожный транспорт и междугородние автобусы не работают, добраться до Грузии можно только на самолете. Однако из-за фантастических цен авиабилеты доступны не всем. Как сообщили haqqin.az в информационном центре AZAL, единственный способ добраться до Грузии из Азербайджана - это рейсы компании Buta Airways (семь раз в неделю). Ожидается, что с 1 июля количество рейсов будет увеличено до 14, то есть рейсы будут выполняться дважды в день. Цены варьируются от 220 до 349 манатов в зависимости от веса багажа и от того, на какую дату приобретен билет.

Для поездки в Грузию, как и в другие страны, требуется отрицательный результат ПЦР-теста, который необходимо сделать за 48 часов до прибытия в страну. Кроме того, спустя 72 часа после приезда в Грузию должен быть проведен повторный тест (за свой счет) в одной из клиник. В противном случае при выезде из страны может быть наложен штраф до $500. В туркомпаниях же заявили, что туры в туристические регионы Грузии отложены, а желающим предлагается только билет на самолет и помощь в размещении в отеле. Чтобы поехать в соседнюю страну, в туркомпании обращаются лишь те, кто в настоящее время там работает, или студенты, обучающиеся в Грузии.