В Армении арестовали кандидата в депутаты от оппозиции

Суд общей юрисдикции Еревана постановил арестовать сроком на месяц директора медцентра «Измирлян» Армена Чарчяна, который входил в список оппозиционного блока «Армения» на внеочередных парламентских выборах в Армении. Об этом ТАСС сообщил адвокат Чарчяна Эрик Алексанян.

«Профессора арестовали сроком на один месяц. Судья Армине Меликсетян приняла решение, считая, что Чарчян может мешать следствию», - сказал Алексанян.

На прошлой неделе суд общей юрисдикции счел неправомерным решение о задержании Чарчяна, которого обвиняют в оказании давления на медперсонал больницы «Измирлян».

Ранее в социальных сетях появилась запись разговора, где Чарчян на встрече с медперсоналом «Измирляна» говорил о необходимости идти на выборы. Следователи посчитали, что таким образом он использует свое служебное положение и оказывает давление на сотрудников больницы.