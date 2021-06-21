Глава Нацразведки США: Возможно, истинное происхождение COVID-19 так и останется тайной

Напомним, в мае президент США Джозеф Байден поручил разведывательному сообществу в течение 90 дней провести обзор о теориях происхождения пандемии. По одной версии, вирус возник в результате контакта человека с животным, по другой - в результате утечки из лаборатории в Ухане.

Хейнс отметила, что внимательно следила за обзором, в котором участвуют десятки аналитиков и сотрудников разведки: «Я не знаю, какая из этих двух правдоподобных теорий является правильной... Но я выслушала аналитиков и действительно понимаю, почему они воспринимают эти две теории как противоречащие друг другу, и почему им очень сложно оценивать их».

Хейнс сообщила, что ее команды стремились собрать новую информацию, которая могла бы пролить свет на источник пандемии, а также применить свежий анализ к уже собранной информации. Но почти через месяц после проведения обзора выясняется, что разведывательное сообщество еще не приблизилось к тому, чтобы прийти к единому объяснению происхождения смертельного вируса.