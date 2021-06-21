ВОЗ: маски и социальная дистанция будут нужны еще долго

По его словам, такие меры обусловлены мутацией коронавируса. "Как гражданин я думаю, что пришло время всем нам понять, как мы будем продолжать свою жизнь. Мы не можем просто перестать делать все из-за страха. Вместо этого мы должны научиться распознавать признаки, которые этот вирус дает в определенной области. Тогда мы должны очень четко знать, что надо сделать, чтобы все не закончилось взрывной вспышкой, которая убивает много людей", - заявил Набарро Sky News.

Вместе с тем он призвал туристов быть осторожными во время путешествий и подчеркнул, что поездки должны быть только "абсолютно необходимые".