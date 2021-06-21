Экс-президент Ирана Ахмадинежад предрек крах США

«Могут ли американские атомные бомбы остановить крах мирового господства США? Не думаю, что в мире есть хоть один мудрый человек, который дал бы на это положительный ответ», — отметил Ахмадинежад.

Он рассказал, как на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2005 году спросил его, могло ли ядерное оружие предотвратить распад СССР. «Оно было высокоразвитым, да, но оно не остановило крах СССР. Потому что оружие в принципе не может улучшить человеческие отношения. Сегодня в упадок приходит капиталистическая система миропорядка, возглавляемая Америкой», — считает иранский политик.

Ахмадинежад добавил, что от ядерного оружия нет никакой практической пользы, поэтому все затраты на его производство излишние. Он назвал производство и накопление оружия «бесчеловечным актом».