Джейхун Байрамов начал переговоры в Саудовской Аравии

В рамках официального визита в Королевство Саудовская Аравия министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с министром инвестиций этой страны, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалихом.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МИД, приветствуя гостей, саудовский министр с удовлетворением вспомнил о своих визитах в нашу страну и встречах с главой государства Ильхамом Алиевым, поделился впечатлениями об Азербайджане.

Коснувшись темы отношений между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия на уровне глав государств, министр Джейхун Байрамов отметил высокий уровень политических связей между нашими странами и подчеркнул важность развития сотрудничества и в других сферах.

Министр инвестиций Саудовской Аравии сказал, что во время своего визита в Азербайджан обсудил возможности сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии и нефтехимии, а также сотрудничества в сфере воздушного транспорта. Он подчеркнул, что наряду с пассажирскими перевозками важное значение имеют грузоперевозки.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.