Какие виллы строят в Азербайджане?

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Каждый год в Азербайджане строят все больше и больше вилл в различных архитектурных стилях как на берегу моря, так и в регионах. В период пандемии спрос на дачные и загородные дома возрос на 25% по сравнению с предыдущими годами. «Сегодня люди относятся более требовательно к вопросу выбора жилья и доверяют каждый этап постройки только профессионалам. Загородная недвижимость является одним из самых перспективных направлений для инвестиций как для жителей нашей страны, так и иностранцев», - рассказывает директор известной строительной компании Babil Inshaat Group Фариз Алиев.

В первую очередь клиенты обращают внимание на визуальную часть своей виллы, предпочитают стиль минимализма и модерн, также популярными стали такие европейские стили, как «Шале». Особенности этого стиля – каменный цоколь, деревянные стены и большая двускатная крыша. По выявленной статистике предпочтение классического стиля значительно снизилось.

Также долговечность строения является важным фактором, поэтому клиенты требуют как экспертизу от топографа, так и портфолио самой компании. Babil Inshaat Group строит виллы такого же высокого качества, как и высотные здания, так как вся команда находится внутри и не привлекается со стороны, более того, строительство ведется строго под контролем автора самого проекта.

Третьим фактором является ландшафт и дизайн интерьера. Карантин научил каждого ценить как внутреннее пространство, так и собственный двор и удобство реализованного ландшафта. Люди начали больше покупать мебель для дач, увеличили объем растительности в своих дворах. Многие начали задумываться об эргономичности дизайна внутри своих домов. Важно направить больший упор на то, чтобы сделать пространство более функциональным.

После выбора и утверждения стиля и дизайна возникают вопросы оплаты, большинство компаний запрашивают оплату наперед. Babil Inshaat Group предлагает возможности рассрочки до 36 месяцев, что приближает каждого к вилле своей мечты. Также у клиентов есть возможность наблюдать за строительством 24/7, независимо от местоположения.