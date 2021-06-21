Застрелившую Михаила Круга банду снова отдали под суд

В Твери отдали под суд шестерых местных жителей за преступления 15-летней давности. Об этом сообщает Московский районный суд Твери.

Речь идет об участниках так называемой банды «Тверские волки», застрелившей шансонье Михаила Круга. Трое из них — Александр Агеев, Александр Осипов и Дмитрий Баскаков — являлись штатными киллерами преступной группировки, действовавшей на территории региона с начала 90-х годов.

Им вменяют расправу в 2000-х годах над тремя предпринимателями и криминальным авторитетом из чеченской диаспоры. Осипов, Агеев и Баскаков полностью признали свою вину. Трое других — заказчики преступлений. Один в организации убийств признался частично, двое других свою причастность отрицают.

О новых преступлениях банды стало известно в ходе расследования уголовного дела об убийстве шансонье Михаила Круга.