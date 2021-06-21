Рейтинги Muganbank повышены с «ССС+/С» до «В-/В»

22 июня 2021 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ОАО «Муганбанк с «CCC + / C» до «B- / B». Прогноз по рейтингам подтвержден «стабильный».

По данным агентства, коэффициент быстрой ликвидности ОАО «Муганбанк» стабилизировался и превысил 50% в 2021 году (при регуляторном минимуме — 30%), а база розничных депозитов увеличилась после истечения срока полной гарантии по вкладам в начале апреля 2021 г.

В отчете также отмечается, что банк, в рамках недавно одобренной стратегии банк получил вливание капитала в размере 5 млн манатов со стороны контролирующего акционера и отразил небольшую прибыль за первые пять месяцев 2021 г. в отчетности, составленной в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета. В связи с этим долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента Муганбанка повысился с «CCC+/C» до «В-/В».

Агентство не ожидает повышения рейтинга банка со стабильного до позитивного в ближайшие 12 месяцев, если реализация новой стратегии банка не приведет к увеличению рыночной доли или улучшению качества активов. Также агентство будет негативно оценивать ослабление показателей ликвидности, вызванное возобновившимся значительным оттоком депозитов.