Цена на азербайджанскую нефть превысила $76

Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 23 июня составила 76,59 доллара за баррель, что на 0,87 доллара больше предыдущего показателя.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 75,86 доллара за баррель, что на 0,85 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 73,16 доллара за баррель, увеличившись относительно предыдущего показателя на 0,99 доллара.