В Баку задержали наркоторговцев фото, видео
Жителей Баку задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, сотрудники Сураханского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.
В результате проведенной сотрудниками полиции операции задержан житель Баку Сеидага Агаев. В ходе осмотра двора его дома в поселке Говсан обнаружено и изъято 40 кустов конопли общим весом 5 килограммов 515 граммов.
В результате еще одной операции задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств житель Баку Эльмар Мирзоев. Во дворе его дома в поселке Сураханы были обнаружены выращенные кусты конопли общим весом 3 килограмма 500 граммов. При осмотре дома были обнаружены и изъяты электронные весы, расфасованная марихуана в девяти спичечных коробках, а также героин и психотропное вещество метамфетамин.
По данным фактам проводится расследование.