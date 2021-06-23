На территории Губадлинского района Азербайджана на границе с Арменией приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская часть. Об этом сообщили haqqin.az в Государственной пограничной службе.

Согласно сообщению, начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев, выступая на организованном в связи с этим мероприятии поздравил личный состав с началом служебно-боевой деятельности в очередной воинской части Государственной пограничной службы на освобожденных от оккупации территориях.

По окончании мероприятия была проверена работа по дальнейшему повышению боевой готовности воинских частей и подразделений, обеспечению безопасности личного состава, проведена встреча с пограничниками, несущими службу на погранично-боевых пунктах, проведен осмотр служебно-боевых и бытовых условий военнослужащих.