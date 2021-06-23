В России впервые с января выявили более 20 тысяч новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 20 182 новых случая коронавируса. Такие показатели зафиксированы впервые с января — 21-го числа было выявлено 21 127 заражений. Общее число заражений с начала пандемии составило 5 388 695. Об этом оперативный штаб РФ сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне в России выявили 17 594 случая COVID-19. Темп прироста составил 0,38 процента.

Больше всего заражений выявлено в Москве (8598), Московской области (2308) и Санкт-Петербурге (1143).