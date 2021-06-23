В Северной Корее заявили, что не будут тратить время на контакты с США

Министр иностранных дел Северной Кореи Ри Сон Гвон заявил, что Пхеньян считает любое взаимодействие с Вашингтоном бесполезным. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Мы не рассматриваем даже возможность каких-либо контактов с США, не говоря уже о том, чтобы поддерживать их, поскольку это ни к чему нас не приведет, а только отнимет драгоценное время", – подчеркнул северокорейский министр, отметив, что МИД "приветствует четкое заявление для прессы, сделанное заместителем директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи, которое призвало отмахнуться от поспешных суждений, предположений и ожиданий США".