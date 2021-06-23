В Израиле растет число новых случаев коронавируса

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране выявлено 840 307 инфицированных.

В настоящий момент заражены 680 (+126) человек. 6 429 (+1) заболевших COVID-19 умерли. 833 198 (+14) человек выздоровели. За последние сутки проведено 42 993 теста. В 0,3% случаев выявлялся коронавирус.

50 заболевших в больницах (ни одного в специально оборудованных помещениях гостиниц), остальные болеют в домашних условиях. Состояние 26 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 19 из них в критическом состоянии, 18 подключен к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 2,24.

Почти все населенные пункты имеют статус "зеленых". Региональный совет Биньямина-Гиват-Ада (Хайфский округ) получил статус "красного". Модиин-Маккабим-Реут объявлен "желтым".