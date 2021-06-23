Специалист Минздрава развеял мифы о вакцинации от COVID-19

Чтобы узнать экспертное мнение о часто встречающихся мифах, связанных с вакцинацией при COVID-19, мы обратились к профессору Азербайджанского медицинского университета Гусейну Габулову.

Распространение различных мифов о вакцинации – явление не новое. Но подобная практика приняла невероятные масштабы в период коронавирусной инфекции. Очевидно, это произошло из-за того, что болезнь возникла относительно недавно, и часть общества в поисках ответов на всевозможные неординарные ситуации принимает за правду различные теории заговоров или заведомо ложные «факты» и слухи.

- Один из частых мифов заключается в том, что вакцины против COVID-19 небезопасны, поскольку были произведены за короткое время...

- Такое мнение не соответствует истине. Несмотря на то, что вакцины против COVID-19 были разработаны в относительно короткие сроки, их производство явилось результатом беспрецедентного международного научного сотрудничества, огромных финансовых и человеческих ресурсов. Дело в том, что технологии производства таких вакцин (с использованием матричной РНК, аденовируса и др.) существуют уже десятки лет (исследования по лечению рака, СПИДа и других инфекционных заболеваний). Вместе с тем, при производстве вакцин от COVID-19 были проведены все необходимые лабораторные и клинические испытания, в том числе на десятках тысяч добровольцах, в соответствии с общепринятыми правилами, стандартами и этическими критериями. Перед надвигающейся угрозой для человечества эти вакцины были быстро одобрены регулирующими органами, без ряда несущественных формальностей.

- Некоторые считают, что вакцина не защищает от COVID-19...

- Естественно, вакцину, эффективную на 100 процентов, создать практически невозможно. Причиной тому являются частые мутации вирусов и в то же время индивидуальность и неповторимость организма каждого человека.

Что касается механизма действия вакцин, он может действовать как для предотвращения развития инфекции, так и для снижения тяжести течения заболевания. Поясню подробнее. Вакцинированный человек потенциально может заразиться, но тяжесть заболевания будет сведена к минимуму. Например, если заявлено – эффективность вакцины 90 процентов, это означает, что у человека, получившего вакцину, риск развития симптомов заболевания снижен на 90 процентов по сравнению с невакцинированным.

- Иногда можно услышать о том, что вакцина от COVID-19 может изменить ДНК человека. Что можете сказать по этому поводу?

- Часто так говорят про вакцины, содержащие информационную РНК (messenger RNA, иРНК). Специалисты, работающие в этой области науки, знают, что РНК из вакцин физически не способна проникнуть в ядро клетки, где содержится ДНК (ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота). ДНК содержит наши гены и наследственный материал. РНК вакцины проникает в цитоплазму клетки, но не в ДНК. Другими словами, при вакцинации ДНК клетки ничего не грозит.

- Можно слышать мнения, что вакцина от COVID-19 вызывает бесплодие. Как вы относитесь к этим утверждениям?

- К счастью, такое утверждение не имеет никаких оснований. В настоящее время есть много примеров того, что женщины, получившие вакцину от коронавируса, благополучно забеременели. Были также проведены научные исследования среди женщин-добровольцев, планирующих забеременеть. И эти работы подтвердили ложность утверждений о негативном влиянии вакцины от COVID-19 на репродуктивную функцию женщин.

- Часто можно слышать, что, если женщина вакцинируется во время беременности, у нее случится выкидыш?

- Этот миф возник на основе информации, аналогичной мифу о бесплодии. Сегодня немало женщин получили вакцину во время беременности и успешно родили нормальных, здоровых детей. К ним относятся женщины, участвовавшие в клинических испытаниях, забеременевшие после вакцинации, и женщины, вакцинированные во время беременности. Однако, несмотря на то, что исследования не выявили вредного влияния на здоровье беременных, опыт применения вакцин против COVID-19 среди них пока ограничен. Поэтому во время беременности стоит вакцинироваться, если только возможная польза перевешивает потенциальные риски для матери и плода.

- Частый вопрос: если я переболел COVID-19, следует ли мне вакцинироваться?

- Это не так. Конечно, есть заболевания, после которых формируется достаточно длительный или пожизненный иммунитет, и человек, перенесший эту инфекцию, больше не заболеет. Однако на практике немало возбудителей, иммунитет против которых может не сохраняться долго. Во-первых, возбудитель болезни может мутировать (изменить свое строение или свойства), и иммунная система человека перестает его распознавать. Во-вторых, сама иммунологическая «память» организма о конкретном микроорганизме может быть недолгой.

Что касается коронавируса, он оказался не совсем обычным возбудителем. На сегодняшний день за относительно короткий промежуток времени этот вирус мутировал тысячи раз. Кроме того, многие переболевшие этой инфекцией свидетели тому, что после выздоровления антитела к коронавирусу в организме постепенно снижаются и вообще могут исчезнуть с поля зрения. Надо учесть и тот нюанс, что заражение вирусом обеспечивает иммунитет только к конкретному возбудителю, тогда как вакцина может снижать риск заражения от разных видов изменённого вируса.

- Вакцина COVID-19 имеет серьезные побочные эффекты?

- Как вы знаете, люди, получившие вакцину, могут испытывать боль в руке или в месте укола, головную боль, озноб, усталость, некоторую сонливость, мышечные боли, незначительное повышение температуры тела. Такое состояние относится к реакциям на введение вакцины и обычно свидетельствует о начале формирования защиты от инфекции. Как правило, эти реакции носят кратковременный характер и бесследно проходят в течение нескольких дней.

Крайне редко могут возникнуть более серьезные поствакцинальные осложнения. Чтобы предотвратить такие осложнения, людям, у которых когда-то были серьезные аллергические реакции на ингредиенты вакцин, специалисты дают медотвод от вакцинирования.

- Почему против некоторых инфекционных заболеваний необходима повторная вакцинация?

- Повторная вакцинация необходима для формирования надежного иммунитета. Как пример, можно привести неоднократную вакцинацию детей от полиомиелита, гепатита В, дифтерии, коклюша и др. Специалисты прекрасно знают об этом. Частота вакцинаций и ревакцинаций, необходимых для образования и сохранения иммунитета от каждой конкретной инфекции, устанавливается многочисленными научными и клиническим исследованиями.

- Спасибо за интересное содержательное интервью.