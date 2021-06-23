Новые подстанции и высоковольтные линии в северном регионе, полностью обновленные сети масштабные работы «Азеришыг»; видео
ОАО «Азеришыг» продолжает работы по обеспечению потребителей стабильной, качественной и бесперебойной электроэнергией, реконструкции существующих сетей и предотвращению потерь. Эти работы продолжаются параллельно с работами по созданию инфраструктуры электроснабжения на освобожденных от оккупации территориях. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО, на этот раз общественность проинформировали о проводимой в северном регионе Азербайджана работе.
Так, в рамках работ по реконструкции сетей электроснабжения на территориях, относящихся к зоне ответственности регионального управления электроснабжения и сбыта (РУЭС) «Шимал», за последние годы построено 28 подстанций 35 кВ, установлено семь подстанций 35/0,4 КТМ (Комплектный трансформаторный пункт), реконструированы три подстанции 35 кВ. На них установлено современное оборудование.
На территории, относящейся к зоне ответственности РУЭС «Шимал», также проложено более 124 км новых воздушных 35 кВ линий электропередач, установлено 445 КТМ различной мощности, проложено 1 534 км проводов типа СИП (самоизоляционная проводка), установлено 140 744 новых электросчетчика по адресам абонентов.
ОАО «Азеришыг» продолжает работы по реконструкции сетей в северном регионе и в настоящее время строит в селе Даггушчу Сиязанского района подстанцию мощностью 2,5 МВт, в том числе для питания подстанции ведутся работы по прокладке воздушных линий электропередач 35 кВ протяженностью 10,5 км. Эти работы проводятся в горных районах со сложным рельефом, поэтому бригады ОАО в отведенное время стараются качественно выполнять работы.
Также в 21-м, 25-м кварталах города Хачмаз и поселке Истису, городе Гусар на улице М.Велиева, в селах Гамза и Аладаш, в селе Сурра Шабранского района, в селах Амсаргышлаг и Вель-веля Губинского района реконструируются сети 10 и 0,4 кВ.
Представляем подготовленный руководителем пресс-службы ОАО «Азеришыг» Вагифом Айдыноглу видеорепортаж о проделанной работе в зоне ответственности РУЭС «Шимал».