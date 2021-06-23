ОАО «Азеришыг» продолжает работы по обеспечению потребителей стабильной, качественной и бесперебойной электроэнергией, реконструкции существующих сетей и предотвращению потерь. Эти работы продолжаются параллельно с работами по созданию инфраструктуры электроснабжения на освобожденных от оккупации территориях. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО, на этот раз общественность проинформировали о проводимой в северном регионе Азербайджана работе.

Так, в рамках работ по реконструкции сетей электроснабжения на территориях, относящихся к зоне ответственности регионального управления электроснабжения и сбыта (РУЭС) «Шимал», за последние годы построено 28 подстанций 35 кВ, установлено семь подстанций 35/0,4 КТМ (Комплектный трансформаторный пункт), реконструированы три подстанции 35 кВ. На них установлено современное оборудование.

На территории, относящейся к зоне ответственности РУЭС «Шимал», также проложено более 124 км новых воздушных 35 кВ линий электропередач, установлено 445 КТМ различной мощности, проложено 1 534 км проводов типа СИП (самоизоляционная проводка), установлено 140 744 новых электросчетчика по адресам абонентов.