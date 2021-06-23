Патрушев предупредил о новых мировых угрозах

Изменение климата может спровоцировать небывалый по масштабам глобальный кризис и вовсе перекроить политическую карту мира, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Нельзя забывать об изменении климата, которое уже в первой половине столетия может перекроить политическую карту мира, а при самых неблагоприятных сценариях – спровоцировать небывалый по масштабам глобальный кризис, который отбросит развитие человечества на десятилетия назад», – цитирует РИА Новости Патрушева.

По его словам, новые технологии, такие как искусственный интеллект и синтетическая биология, пытаются использовать в интересах противоборств стран.

«Уже сегодня наблюдаются попытки использования этих инноваций в интересах межгосударственного противоборства. В наших силах поставить их под контроль всего мирового сообщества и сделать их инструментами созидания, а не орудиями разрушения», – добавил он.