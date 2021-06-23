Синоптики прогнозируют 43-градусную жару в Азербайджане
Завтра, 25 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове сохранится жаркая погода, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 22-26, днем 34-39, местами 41, в Баку ночью 24-26, днем 37-39 градусов тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 55-65%, днем 35-40%.
На северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 26-27 градусов.
В районах Азербайджана завтра прогнозируется погода без осадков, в горах туман, восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 35-40, местами 43, в горах ночью 15-20, днем 28-33 градуса тепла.
В течение недели в Баку и на Апшероне ожидается аномально жаркая погода, что может неблагоприятно сказаться на самочувствии людей.