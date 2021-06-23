Впервые в истории: количество адвокатов в Азербайджане перевалило за 2000

Сегодня состоялось очередное заседание Президиума Коллегии адвокатов.

Согласно информации, на заседании 98 кандидатов в адвокаты торжественно принесли присягу и получили звание адвоката. При этом число членов Коллегии адвокатов впервые в истории Азербайджана превысило 2000 и достигло 2025 человек.

На заседании были обсуждены и другие вопросы, связанные с деятельностью Коллегии адвокатов.

Следует отметить, что в начале 2018 года число адвокатов в Азербайджане составляло всего 840. За три года число адвокатов увеличилось в 2,5 раза.