Александр Караваев, автор haqqin.az 13:15

В американских СМИ на днях была опубликована оценка устойчивости афганского правительства. Из текста внутриведомственного доклада вытекает - правительство Гани продержится около шести месяцев, то есть до марта 2022 года. Вчера в ходе доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу на IX Московской конференции по международной безопасности прозвучало недвусмысленное предложение собрать региональные силы, которые и закроют вакуум после выхода сил НАТО из "сердца" Евразии.

Готовимся к весне 2022 года? Начнем с тезисов Шойгу: - после вывода сил НАТО с высокой вероятностью можно ожидать возобновления гражданской войны со всеми негативными последствиями: дальнейшим ухудшением жизни населения, массовой миграцией, распространением экстремизма на соседние государства; - необходимо задействовать возможности ШОС, включая Пакистан и Иран. Без взаимодействия с Исламабадом и Тегераном развязать «афганский узел» невозможно; - в рамках ОДКБ также будут предприняты необходимые шаги по повышению обороноспособности членов организации в новых условиях. Другими словами, уже сейчас возникает ситуация, при которой, даже не планируя «вторжения» в Афганистан, указанным странам по всему периметру границ исламской республики требуется продумать вопрос своей безопасности. Вывод американских (и в целом натовских) сил происходит на 32-й год после вывода Советской армии. Чем заполнить образовавшийся вакуум? Можно ли вернуться в Афганистан, не повторяя ошибок и предательств 30-летней давности?

Непростая и зыбкая система противовесов между правительством и племенами, руководимыми лидерами «Талибана», может быстро рухнуть. Кроме того, активные столкновения внутри Афганистана неминуемо коснутся стран СНГ вдоль всей границы региона, а приток экстремистов извне может породить рассадник «исламистского подполья» далеко за пределами Афганистана. Коалиция экономического развития С другой стороны, вокруг Афганистана можно создать пояс партнёрства, координирующий усилия по экономическому развитию региона. В этом сценарии военные силы исполняют роль только в рамках внешней поддержки безопасности и контроля транспортных коридоров. В новейшей истории, кроме американских инвестиций, пожалуй, только советские республики подавали Афганистану серьезный импульс модернизации. Силами СССР в Афганистане было построено 142 предприятия и запланировано строительство ещё одной сотни. Спустя тридцать лет нельзя восстановить прежний экономический профиль, но вывести из депрессии афганскую экономику можно, применив испытанные методы - строительство инфраструктурных объектов: дорог, туннелей, мостов, гидросооружений, промышленных парков. Ожидают развития уже утвержденные совместные проекты - газопровод ТАПИ, линия электропередач CASA-1000 для поставок электричества из Центральной Азии в Афганистан и Пакистан. Возможно строительство трансафганской железной дороги.

Множество государств заинтересованы в восстановлении Афганистана, и достаточно лишь посмотреть на профиль торговли республики. Пять лет назад доля России от общего импорта Афганистана составляла всего 2%, намного больше, чем доля США (0,38%), но меньше, чем у основных поставщиков: Иран (22%), Пакистан (17%), Китай (14%), Казахстан (13%), Туркменистан (7,7%). Крупнейшими импортерами афганской продукции стали Индия (46%), Пакистан (41%), Иран (3,1%), Ирак (2,1%) и Турция (1,9%). С тех пор пропорции не изменились. Китай планирует внести заметный вклад в реконструкцию Афганистана. Пекин больше всего интересуют горнорудные месторождения: хотя разработка второго по величине месторождения меди в мире - Айнак за десять лет так и не продвинулась по разным причинам, но тендер на разработку месторождения был выигран именно китайским концерном за $2,9 млрд. Как может выглядеть такая проафганская коалиция экономической безопасности? Комбинированные силы с частными компаниями, которые могли бы выступить гарантами как для талибов, так и для правительства. Костяк мог бы состоять из сил ШОС, России и Китая (возможно с участием Узбекистана и Казахстана) при плотном взаимодействии с силами Пакистана и Ирана. А также включая Турцию, показавшую возможности успешного взаимодействия с Россией в Сирии. Анкара может стать частью такого альянса, несмотря на участие турецких сил в составе натовской группировки войск в Кабуле. В этом случае Азербайджан, как и во время американской операции, сыграет весомую роль в транспортном коридоре (Лазуритовый коридор). Причем, вне зависимости от участия Турции, азербайджанский воздушный и наземный коридоры - одни из существенных с точки зрения транспортировки товаров.