Лавров: Россия поможет укреплять доверие между Азербайджаном и Арменией

Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжает помогать Азербайджану и Армении укреплять доверие между собой. Об этом в ходе IX Московской конференции по международной безопасности сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Москва также многое сделала для создания условий для восстановления мирной жизни на Южном Кавказе. Мы продолжаем вместе с другими сопредседателями МГ ОБСЕ помогать сторонам укреплять доверие между собой, реализовывать гуманитарные проекты», — добавил Лавров.