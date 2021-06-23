Алмазная лихорадка в ЮАР оказалась «пустышкой»

Алмазная лихорадка началась 12 июня, когда толпы людей начали стекаться к склону холма в провинции Квазулу-Натал в Южной Африке. Это случилось после того, как местный пастух рассказал о найденных им в этой местности прозрачных кристаллах. Когда туда прибыло около 3 тысяч охотников за сокровищами, местные власти проявили интерес к происходящему и направили туда геологов и экспертов по горным работам, чтобы те собирали образцы для исследований.

Как показали результаты, предполагаемые драгоценные камни оказались обычными кристаллами кварца, которые часто встречаются в этой местности. Несмотря на то, что такая находка тоже имеет определенную ценность, ее стоимость будет гораздо ниже по сравнению с настоящими алмазами. Эта новость разрушила все надежды землекопов, которые надеялись хоть как-то улучшить свое материальное положение.

Единственный плюс этой ситуации в том, что алмазная лихорадка продемонстрировала социально-экономические проблемы региона. Местные официальные лица пообещали отреагировать на проблемы, поднятые сообществом во время их визита, в том числе на затрудненный доступ к воде и низкое качество дорог. Также правительство призвало людей как можно скорее покинуть этот район, ссылаясь на риски, связанные с пандемией коронавируса, и ухудшение состояния окружающей среды.