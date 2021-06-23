Лукашенко не исключил введения военного положения в регионах Беларуси

"Никакого проседания ни на одном предприятии не должно быть. Пускай Юрий Караев (помощник президента Беларуси - инспектор по Гродненской области - прим.) надевает генеральскую форму… и вперед - военное положение. Но никакого не должно быть проседания. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции - это их бессилие", - заявил Лукашенко председателю Гродненского исполкома Владимиру Каранику в четверг в ходе посещения Гродненской области.

В Беларуси уже несколько месяцев проходят акции несогласных с итогами состоявшихся 9 августа прошлого года президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победу одержал Лукашенко. Руководство ряда европейских стран и США не признают результаты голосования. На этом фоне Запад вводит санкции и другие ограничения по отношению к Беларуси. В частности, ЕС ввел санкции против Минского завода колесных тягачей, ОАО "140 ремонтный завод", компаний "Белтехэкспорт", "Синезис" и Dana holdings, МАЗ, "Белаз", ЗАО "Новая нефтяная компания". Новые санкции в отношении должностных лиц и ряда предприятий Беларуси приняли также США, Великобритания и Канада.

В Минске считают подобные санкции недальновидными, ущербными и граничащими с вмешательством во внутренние дела Белоруссии.