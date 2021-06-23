Пылевое облако из Сахары накрыло Европу

Огромное облако пыли из пустыни Сахара накроет большую часть Европы. Об этом сообщает The Watchers.

Отмечается, сегодня, 24 июня, оно распространится на юго-восточную часть Европы, включая Словению, Хорватию и Сербию. Кроме того, 25 июня от пылевого облака пострадают южная Италия и западная Греция.

Вчера огромный шлейф пыли пролетел над Сицилией и югом Италии, большей частью Боснии и Герцеговины, Албанией и западной Грецией.

В сочетании с исключительно высокими температурами, влияющие на регион, эта пыль способствует снижению видимости, респираторным заболеванием и снижению индекса качества воздуха.